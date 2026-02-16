“Le mordieron el tobillo”: Madre acusa ataque de un grupo de Therians hacia su hija

El fenómeno que ha marcado tendencia en internet, los llamados Therians, han causado revuelo en las redes sociales por su particular forma de actuar. Se trata de personas que se auto perciben como animales, vistiéndose y actuando como ellos.

Este grupo de personas se disfrazan dependiendo del animal que se identifiquen, con máscaras, orejas de animal, guantes en forma de pata y cola de animal.

Maúllan, ladran, aúllan y caminan en cuatro patas como lo hacen los animales. Hay therians acuáticos, como peces, nutrias, o monos, perros, lobos, entre otros.

Qué fue lo que sucedió

Hay algunos que hacen esto por diversión, otros, porque sienten una conexión espiritual con el animal. En algunos casos, el tema ha ido más allá.

Los países en los que más se percibe a esta tribu han sido Japón, Uruguay y Argentina. Siendo este último donde ocurrió el hecho.

Una manada de therians habían atacado a una menor a la salida de su colegio en la provincia de Córdoba, Argentina. “Pensaba que era broma y le mordieron el tobillo”, relató la madre de la niña.

Este grupo, que se identificaban como perros, se posicionaron a las afueras del establecimiento, donde atacaron a la alumna. “La empezaron a olfatear y a corretear”, mencionó la madre. Según denunció la mujer, testigos dijeron que el agresor estaba en «shift», un estado en el que el therian adopta las conductas del animal.

“Ella (su hija) como que se reía un poco, pensaba que era broma, pero después le mordieron el tobillo, ella estaba con pollera y le mordieron”, reveló.

¿Es de preocupación esta tendencia?

La psiquiatra de Clínica Las Condes, Verónica Zumarán, explicó en una entrevista con T13 que para algunos se trata de una búsqueda de identidad más que de un simple disfraz.

“La persona busca un simbolismo representativo. Por ejemplo, el gato puede asociarse a la autonomía o el lobo a la fortaleza. No afecta mientras sea flexible y la persona no pierda su sentido de identidad”, afirmó.

Aún así, advirtió que existen señales que deberían alertar a los padres o círculo cercano de los involucrados.

“Es preocupante cuando es más rígido y provoca perder la funcionalidad de la persona y su juicio de la realidad, o empiece a descompensarse, provocar desánimo, conflicto en el sueño”, comentó.

