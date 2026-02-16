No fue el Tío Rene: Conoce al gran ganador del reality final de Diego González

La noche de este domingo 15 de febrero se estrenó el último capítulo de «Secreto Final«, el último reality de Diego González. En este, se realizó la votación final de los participantes para conocer al gran ganador de la temporada, en este caso, la última.

Cabe recordar que a lo largo de la trayectoria del periodista, sus realities han terminado de la misma forma, eligiendo al ganador en base al voto de los participantes. También, acostumbra eliminar a un integrante, bajo votación del resto. En esta ocasión, el expulsado fue Junior Playboy.

Conoce al gran ganador del reality final de Diego González

Secreto Final llegó a su fin, y con ello, llegó el momento de elegir al ganador. En esta oportunidad, Diego González juntó a lo mejor de su repertorio, y armó un elenco estelar para su reality.

Entre los integrantes más conocidos de esta versión, estuvo Marcianeke, Rene Puente, Barbero Exótico, Ruby Galusky, Junior Playboy, Flaitiano, Carlitos Run, Francisco Huaiquipán, Reina de Chile y Shonay Frías, entre otros.

Uno de los favoritos del público, y sin duda el más viral del formato es René Puente, también conocido como el «Tío Rene» o el «Loco Rene«. El creador de contenido era uno de los mayores aspirantes a quedarse con el reality, tras haber ganado el formato anterior de Diego González.

Sin embargo, al momento de la votación, arrasó otro querido influencer de las redes sociales, el «cocacolita», Carlitos Run. Incluso, el Doctor Makigero, «creador» del Tío Rene, lo traicionó y se inclinó por Carlitos.

Ante la furia y la tristeza del Tío Rene, el capataz le cedió el trofeo para que se lo entregue a su sucesor, el ganador de Secreto Final, Carlitos Run.

Con esto se cierra el último capítulo de los realities de Diego González, series que acumulan millones de visitas en YouTube.

