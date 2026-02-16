Romeo Santos y Prince Royce en Chile 2026: Esto es lo que se sabe de su histórica gira que llegará a nuestro país

Romeo Santos y Prince Royce, las máximas estrellas globales de la bachata, llegarán a Chile como parte de su esperada gira “Mejor Tarde Que Nunca”. La jornada promete ser un espectáculo icónico, que reunirá en un mismo escenario a dos leyendas generacionales de la bachata.

La gira celebra el impacto, la evolución y la vigencia de la bachata a nivel mundial, ofreciendo a los fans un recorrido por los grandes éxitos que han marcado sus trayectorias, acompañado de una producción de primer nivel que destaca por su propuesta visual, musical y emocional.

Por un lado, estará Romeo Santos, conocido como el “Rey de la Bachata”, que ha construido una de las carreras más influyentes de la música latina, primero como líder de Aventura y luego como solista, con himnos globales como “Propuesta Indecente”, “Eres Mía”, “Imitadora” y “Sus Huellas”.

Por su parte, Prince Royce ha sido clave en la internacionalización del género, conquistando nuevas audiencias con canciones como “Darte un Beso”, “Corazón Sin Cara”, “Stand By Me” y “La Carretera”, consolidándose como uno de los artistas latinos más queridos de su generación.

Todo lo que se sabe sobre Romeo Santos y Prince Royce en Chile

Aún no existe fecha oficial para el concierto conjunto entre Romeo Santos y Prince Royce. Eso sí, desde la productora confirmaron que será en diciembre de 2026. Por otro lado, aún no se ha confirmado el recinto en el que tendrá lugar el espectáculo.

Pero lo que sí se sabe, es que las entradas se venderán próximamente a través de PuntoTicket. Además, desde la producción del evento habilitaron un sitio web, donde podrás registrar tus datos y ser de los primeros en tener todos los detalles sobre el tour «Mejor Tarde Que Nunca«.

