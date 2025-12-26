«No me hue… a mí»: Tío René agredió a Junior Playboy en reality de Diego González y no fue eliminado por este motivo

Desde hace un tiempo que el popular periodista y creador de contenido, Diego González, viene anunciando «El Secreto Final». Vale señalar que aseguró que este será su último reality.

Y este nuevo espacio digital se estrenará este domingo 28 de diciembre y contará con la participación de populares figuras del espectáculo y de internet, tales como Tio René, Marcianeke, Junior Playboy, Francisco Huaiquipán, Rubi Galusky y más.

Revelan tenso momento entre el Tío René y Junior Playboy

Diego González ha estado promocionado su nuevo proyecto a través de las redes sociales y a través de su cuenta de Instagram adelantó un momento que ya está dando que hablar.

Se trata de una tensa discusión, la que fue protagonizada por René Puente y Junior Playboy.

En el video se puede ver al Tío René insultando al exparticipante de Tierra Brava, quien le indicó: «Pero háblame en español, que no te entiendo», «¿A quién le has ganado?», «No me hueí a mi hueón, porque yo soy buena onda, pero también tengo un límite» y «Para mí eres un perkin».

Además, Junior Playboy lanzó un comentario que generó gran molestia en popular personaje de redes sociales.

«Eres envidioso, aparte de enfermo, erí envidioso», indicó mientras bebía alcohol desde una botella.

En este contexto, René Puentes perdió los estribos y le lanzó un golpe a Junior Playboy.

Este momento fue compartido en la cuenta de Instagram de Diego González y como era de esperarse generó múltiples reacciones.

«Platón discutiendo con Socrates». René está en su prime, pero junior es de antaño, hay niveles». «Hablemos de crossover de alto nivel». «Rene no soporto la presión del jefe final», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Vale señalar que Diego González indicó que debido a esta agresión el Tío Rene debió ser expulsado. Sin embargo, en conversación con los streamers ByKing y LocoLuca, reveló que el motivo por el que no lo hizo. Resulta que René se disculpó con Junior Playboy y este lo perdonó.

