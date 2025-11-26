«Es arte»: Lanzan tráiler «chileno» del GTA VI con René Puente, Lucho Jara y más figuras nacionales

En medio de la gran espera que existe por el lanzamiento del GTA VI, un creador de contenido sorprendió que lanzó una versión chilena del tráiler.

Se trata de @daigardo, quien suma 132 mil seguidores en Instagram y creó la parodia que cuenta con populares figuras nacionales, lo que ha dado mucho que hablar en redes sociales.

«Me tomó harto trabajo, pero acá esta, espero les guste», escribió el creador de contenido, quien utilizó Inteligencia Artificial para el trailer.

Dentro de los personajes nacionales que aparece está René Puente, Don Carter, Don Francisco, Meruane, Lucho Jara, La Mojojojo y más. Además, aparecen Carabineros, Smart Fit, cervezas Bálticas y más.

«Pero que excelencia»; «Chile tiene potencial pa un próximo GTA»; «esta w… es arte»; «Si nos organizamos, podríamos hacerlo realidad»; «Su pack de báltica»; «Falto el cerro Renca como letrero de Hollywood», fueron algunos comentarios que dejó el trailer.

¿Cuándo se estrena el GTA VI?

Hace algunas semanas se esperaba que el GTA VI fuese lanzado en mayo del próximo año. Sin embargo, durante la primera semana de este mes Rockstar Games anunció que una nueva fecha.

A través de un comunicado, dieron a conocer que el lanzamiento será el jueves 19 de noviembre de 2026

«Lamentamos añadir más tiempo a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de pulido que esperáis y mereceis», indicaron

«Queremos agradecerte de nuevo su paciencia y apoyo. Aunque la espera es un poco más larga, estamos increíblemente emocionados de que los jugadores experimenten el extenso estado de Leonida y un regreso a la Vice City actual», agregaron.

