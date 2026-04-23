“La vida es demasiado corta”: El motivo que llevó al actor Álvaro Morales a dejar la TV y dar un giro a su vida

Álvaro Morales, el conocido actor que protagonizó diversas series de la TV chilena, contó las razones tras dejar la actuación y dedicarse a nuevos proyectos en su vida.

Con más de tres décadas en la televisión, el actor emprendió rumbo en la cocina.

Una de las razones para dejar atrás su faceta de actor, fue el fallecimiento de su amigo Alan Leav. Su pérdida lo llevó a encantarse con esta nueva vocación profesional.

El motivo de Álvaro Morales al dejar la TV

En conversación con el programa ‘Es Hora de Innovar’ de TV+, explicó que su decisión no fue impulsiva, sino que muchos eventos personales que marcaron su vida salieron a la luz.

“La gente me recuerda mucho por los personajes, les llama la atención que uno no esté en la tele. Las personas me tienen mucho cariño, pero yo, luego de 35 años trabajando, tenía este bichito de la cocina”, confesó.

Pero había un factor que determinó todo: el fallecimiento de su amigo cercano, el chef y empresario gastronómico Alan Leav.

Detalló que ambos trabajaban juntos en proyectos culinarios, incluyendo el restaurante ‘De cangrejo a conejo’, donde Álvaro colaboraba en la creación de menús y exploración de sabores.

Pero el restaurante cerró por problemas económicos y, poco después, Leav enfermó de cáncer y falleció.

“Con Alan teníamos el proyecto de armar un restaurante de charcutería fina, pero cuando estábamos en eso, se enfermó de cáncer y falleció”, afirmó Álvaro Morales.

“Ese proyecto quedó ahí y, en ese momento, me di cuenta de que la vida es demasiado corta”, expresó el actor.

“No, lo reservo. Fue una coyuntura, eso es lo que te quiero decir, y justo la muerte de mi amigo fue lo que me impulsó”, cerró.

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