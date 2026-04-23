Hace unos días anunció su romance en televisión y ahora la acusan de ser infiel: «Mantenía otra relación en paralelo»

Recientemente, se dio a conocer una potente acusación en contra de una popular figura televisiva que hace poco había anunciado que estaba en una relación amorosa.

Estamos hablando ni más ni menos que de Pamela Leiva. La humorista dio a conocer en medio de una rutina en el programa de Canal 13, «El Desestrece» que su pareja estaba presente en el público.

Vale señalar que su pareja es el dentista Leonel Vargas, a quien conoció como paciente en 2020 para posteriormente iniciar un romance. Sin embargo, hace algunos meses tomaron la decisión de iniciar un romance.

Y en la jornada de este miércoles, un sujeto reveló que mantuvo una relación con Pame Leiva y la acusó de infidelidad.

Acusan de infidelidad a Pamela Leiva

En el programa «Zona de Estrellas», se mostró un comunicado de parte del brasileño, de quien no se conoce la identidad y que aseguró tener una relación a distancia con la comediante.

«Durante tres años estuve en una relación que comenzó en un contexto complejo, pero que para mí fue real. Con el tiempo construimos una historia con momentos importantes y un vínculo que creí sincero», comenzó señalando.

«Hoy todo cambió. Salieron a la luz pruebas -fotos y conversaciones- que confirman que esta persona mantenía otra relación en paralelo mientras seguía conmigo«, añadió con respecto a la supuesta infidelidad de Pamela Leiva.

En este contexto, el garoto indicó que siente que fue «una falta de honestidad sostenida en el tiempo. Por eso decidí hablar: porque también fui parte de esta historia».

«No busco conflicto, pero sí dejar claro que lo que viví fue real y que el desenlace tiene un motivo. Hoy cierro esta etapa y sigo adelante», agregó.

Vale señalar que por el momento, Pamela Leiva no se ha referido públicamente al tema.

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