Desde el inicio del reality de Canal 13, «Vecinos al Límite», el participante Abraham Barría ha dado mucho que hablar entre los televidentes y en redes sociales.

Abraham tiene 24 años, estudia Técnico en Deportes y en el pasado estuvo dedicado al fútbol.

El joven recientemente, dio a conocer el motivo por el cual decidió ingresar al programa de telerrealidad de Canal 13.

La sincera confesión de Abraham Barría en «Vecinos al Límite»

En el encierro, el joven se refirió a su proceso de transición. Algo que no pasó inadvertido en sus compañeros del reality de Canal 13.

«Soy un chico trans, llevo tres años en tratamiento de testosterona y he estado todo este tiempo en lista de espera para operarme», expresó Abraham Barría.

En este contexto, dio a conocer que debido a la alta espera que hay en el servicio público decidió ingresar al encierro para poder ganar y costear su operación.

«Decidí que necesito un ingreso para poder hacerlo particularmente. Eso es lo que me motivó a entrar al reality, ganar o por lo menos intentarlo, y creo que puedo hacerlo», expresó Abraham Barría.

Vale señalar que hasta el momento la estadía del joven en «Vecinos al Límite» no ha sido sencilla. Esto debido a que se ha visto afectado por las competencias, incluso en ocasiones se ha aislado de su equipo.

«He tenido una vida de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio… soy una persona muy sensible y cualquier cosa me afecta, tengo el desafío de controlar eso», mencionó.

De hecho, también ha vivido momentos tensos en el reality de Canal 13. Por ejemplo, con su compañera de equipo Cote Norambuena. Sin embargo, defiende su forma de relacionarse.

«Soy una persona honesta, muy frontal, me gusta siempre ir con la verdad por delante, no me gusta andar diciendo cosas a las espaldas», expresó.

Por otro lado, Abraham Barría dio a conocer que su llegada al espacio fue inesperada, ya que asistió al casting para acompañar a una amiga. «Al final quedé yo y no ella», mencionó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google