Popular rostro de TV se desahoga tras su polémica salida de Chilevisión: «Yo soy una víctima»

Recientemente, el periodista Pablo Candia se sinceró con respecto a su comentada renuncia a Chilevisión.

Recordemos que el comunicador estuvo en el centro de atención debido a que se filtró un audio, en el cual se refería en malos términos su compañero Danilo 21. Motivo por el cual fue muy criticado y terminó tomande la decisión de dejar el canal.

Pablo Candia se sincera sobre su salida de CHV

El periodista decidió hablar de su polémica salida en el podcast que comparte con Paula Escobar, «Quién es 1».

En este sentido, el exrostro de Chilevisión se refirió a su salida y recordó su polémica con Danilo 21, la cual no le agradó a los altos mandos del canal. De hecho, estuvo unos días suspendido.

«Uno tiene que aprender. Yo agradezco mucho a las personas que me han escrito en buena. También a las que me han escrito en mala, porque uno igual se rearma en base a eso», indicó Pablo Candia.

«Yo creo que aún estoy un poco afectado con ese hate, ha sido súper fuerte. Pero, aún así, yo estoy en paz porque sé lo que hice. Sí, puede ser un error, a vista de todos, ocupé malos términos… Pero por mí eso jamás hubiese salido o jamás se hubiese esparcido», añadió.

En este sentido, el expanelista de Primer Plano y Plan Perfecto, indicó: «Desde esa base, yo soy una víctima y de ahí trato de rearmarme también. Porque yo cometí una acción, pero más allá no me puedo responsabilizar de nada más».

«Hoy por hoy estoy en paz, no contento al ciento por ciento, pero estoy tranquilo de que esto se va a revertir. Y vamos a empezar de nuevo de a poquito, porque yo sé que soy bueno en lo que hago. Sé que tengo mucho que entregar, sé que tengo harto carisma, sé que soy divertido. Entonces, hay que darle nomás», finalizó Pablo Candia.

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