“Eres una put* y un payaso”: Pablo Chill-E se pelea con rapero estadounidense y este es el motivo

Un inesperado cruce involucra al cantante urbano Pablo Chill-E con el rapero estadounidense Lil Pump.

La razón, por una foto que subió el rapero a sus redes sociales mostrando unos blunts en la mano con la descripción “smokin dicks” (fumando pen*s) a lo que Pablito le comentó “delete” (bórralo) y se armó la pelea.

El contexto, más allá de mostrar los blunts, era porque detrás del rapero aparecía una mujer sin ropa, mostrando su cuerpo al destape en la fotografía, la cual quizás fue sin previo aviso.

Lil Pump le respondió con “delete ur life fat worthless bitch” (borra tu vida, guatón, perra inútil) y los chilenos, fieles a su estilo, le bombardearon la cuenta en defensa de Pablo Chill-E.

Pero no terminó ahí, sino que el chileno le dejó un tierno recado que enojó al rapero.

Esto se dijeron Pablo Chill-E y Lil Pump

Después de que Lil Pump recibiera miles de mensajes en su contra, subió a sus historias un recado a Pablo Chill-E, diciendo que no tenía idea de su beef con alguien que “no conoce”.

Aparte, insultó al chileno en un sin fin de idiomas, mandando a Pablo Chill-E al gimnasio.

Y se armó. El cantante urbano explicó lo ocurrido, y le dejó un mensaje a Lil Pump.

“Este loji subió una foto con unos blunts en la mano…y yo solo le comenté que borrara esa hueá hermanito…se la echó y empezó a insultarme de gratis…no sabe con la chichita que se está curando”, escribió en sus historias.

“Esto no es un beef es un país entero riéndose de ti hijo de perra…yo estoy gordito, voy al gym y se me pasa…tú eres una puta, un payaso y eso no se puede cambiar”, le dejó el recado a Lil Pump.

El chat entre Pablo Chill-E y Lil Pump

El rapero estadounidense le respondió por mensaje, diciéndole:

“Cuando te digo que te calles, te callas…tengo más dinero que tú”, entre otras cosas lindas.

Esto fue lo que se escribieron:

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