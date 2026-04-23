¡Impacto en la industria de la TV! Filtran el despido de importante figura: pelea a gritos con alto mando del canal

Recientemente, se dio a conocer que ha generado gran impacto en el mundo del espectáculo. Resulta que una popular figura televisiva fue despedida de Zona Latina.

Según informó Glamorama, el rostro en cuestión es Antonella Ríos, popular actriz de 51 años que formaba parte del espacio de farándula «Que te lo digo» junto a Luis Sandoval y Sergio Rojas.

La tensa desvinculación de Antonella Ríos en Zona Latina

Vale señalar que esta desvinculación no estuvo exenta de polémicas y se habría desarrollado un tenso momento.

Antonella Ríos no había estado presente en el espacio debido a que se encontraba con licencia médica. En este sentido, se esperaba que su regreso se concretara este jueves.

No obstante, de acuerdo a lo informado por Glamorama, la popular figurada de tv tuvo una reunión en la que se le informó su despido. Instancia que habría terminado a lo gritos con Rodrigo Súnico, gerente de producción.

Es importante mencionar que Antonella Ríos llegó a «Que te lo digo» en octubre de 2024 después de que Paula Escobar partió a Mega.

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