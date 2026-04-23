“La que come dos veces, come hasta tres”: Los supuestos ardientes chats entre Trini Neira y Camilo Huerta

Tal parece que la polémica entre el triángulo amoroso con Marité Matus, Camilo Huerta y Trini Neira sigue con más actualizaciones.

Esta vez, salieron a la luz unos supuestos chats entre el preparador físico con la hija de Pamela Díaz, los cuales dejan para la imaginación.

“La que come dos veces, come hasta tres. No, estay loco, si me quería sacar el gustito…” fue uno de los mensajes.

Cómo se descubrió los supuestos mensajes de Trini Neira y Camilo Huerta

Desde el medio Glamorama, se reveló una parte de los mensajes por WhatsApp entre Camilo Huerta y Trini Neira.

Estas fotos serían la prueba presentada por Marité Matus en contra del preparador físico.

En la entrevista que dio Marité cuando reveló las supuestas infidelidades de Camilo Huerta, mencionó que le sacó fotos a las conversaciones de Camilo con varias mujeres, una de ellas, la hija de Pamela Díaz.

El supuesto chat entre Trini Neira y Camilo Huerta

La entrevista que dio Marité Matus en Primer Plano, recalcó que sus pruebas eran reales.

“No son pantallazos ni algo manipulado. Son fotografías que obtuve de su celular, no las manipulé. Ellos saben que están mintiendo y por más que hayan borrado las conversaciones, hay formas de recuperarlas. Él sabe que son reales”, dijo.

Así fue el supuesto chat publicado por Glamorama:

Camilo Huerta: Qué rico disfrutarte, cabra chica…No le cuentes nada a ‘la negra’.

Camilo Huerta: Nos arrancamos otro día al gimnasio, cuando quieras. Oye, pero sin enamorarse poh…

Trinidad Neira: ¡No, cómo se te ocurre! La que come dos veces, come hasta tres. No, estay loco, si me quería sacar el gustito…

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