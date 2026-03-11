Marité Matus estaría acusando a Camilo Huerta de serle infiel con hija de Pamela Díaz: la «Fiera» respondió

Un intenso momento se vivió en «Hay que decirlo» de Canal 13. Esto debido a que dieron a conocer que Marité Matus estaría acusando a su expareja, Camilo Huerta de haberle sido infiel con Trini Neira, hija de Pamela Díaz, la conductora del programa de espectáculos.

En esta instancia, Gissella Gallardo relató que hace una semana, su amiga Marité le entregó detalles de su proceso de divorcio. En este sentido, reveló que acusará a su ex de múltiples infidelidades.

De este modo, dio a conocer que habrían chats que lo comprobarían. Entre ellos, conversaciones de mediados de 2024 con Trini Neira, quien actualmente tiene 24 años.

Pamela Díaz responde a los rumores

Vale señalar que recientemente, la «Fiera» dio a conocer una presunta mala relación entre ella y Marité Matus debido algunos celos que habría tenido la ex de Arturo Vidal cuando era amiga de su expareja.

En este sentido, a través de Gisella Gallardo, Marité le aconsejó a Pamela Díaz que no defienda tanto a su «amiguito».

Frente a esto, la figura de Canal 13 expresó: «Como diciendo que la cabra chica también se comía a Huerta».

Además, Pamela Díaz señaló: «No meto las manos al fuego ni por mi hija, menos por Huerta».

Luego indicó que tras consultarle sobre el tema a su hija, ella le contestó: «Yo nunca me he metido con Huerta, no es mi tipo, tiene 20 años más que yo, me parece súper absurdo, cuando quieran si quieren que me lleven a tribunales».

Sin embargo, esto no es todo. Pamela Díaz también contó que se contactó con Camilo Huerta para consultarle si es que tuvo algo con su hija.

En este sentido, el preparador físico le habría contestado: «Pamela, nunca voy a hablar mal de la Marité, pero te quiero decir que eso es falso».

También te podría interesar: «Espero que me llamen»: Julio César Rodríguez revela el canal en que le gustaría trabajar tras su renuncia a Chilevisión

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google