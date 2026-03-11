¿Volverá?: El simbólico gesto de Gabriel Boric que daría guiño a un próximo mandato

Esta mañana se han desarrollado los últimos pasos de Gabriel Boric, quien tras cuatro años de Gobierno deja su mandato como el Presidente de la República para entregar su puesto al presidente electo, José Antonio Kast.

Durante el comienzo del día el Presidente recorrió las calles del Palacio de La Moneda para terminar en el recinto, donde entregó sus últimas palabras y despedirse de quienes lo acompañaron durante estos años.

Antes de irse a Valparaíso, donde se realizará oficialmente el cambio de mando, el Presidente vivió un nostálgico momento el cual hizo un gesto que llamó la atención de muchos.

El gesto tendría una explicación histórica que respondería a las especulaciones.

Esto fue lo que hizo Gabriel Boric

Los guardias del Palacio de La Moneda de Carabineros de Chile rindieron los últimos honores al mandatario. En compañía de su pareja, Paula Carrasco, Boric afirmó que fue «un honor haber trabajado con ustedes» y les agradeció por cuidar “esta, la casa de todos los chilenos, durante todo este tiempo”.

Pero el hecho ocurrió cuando el mandatario iba bajando las escaleras desde el segundo piso, donde se encuentra su oficina, llegando al último escalón. Ahí, se dio la media vuelta y se quedó unos segundos mirando fijamente la escalera.

“Le pegó una mirada así como un ‘volveré’”, dijo el historiador Cristóbal García-Huidobro, quien estaba comentando las imágenes del cambio de mando durante el matinal de Canal 13, Tu Día.

En esa misma línea, explicó que el gesto de Boric fue similar al que realizó Arturo Alessandri en 1925. “Eso lo hizo Arturo Alessandri. Hay una anécdota, en la piocha de O’Higgins, que no se alcanza a ver porque está al otro lado, es un relicario, es hueca, entonces se abre donde está el escudo”, confesó.

Y así dio contexto de la historia:

“Cuenta la leyenda que Arturo Alessandri cuando deja la presidencia en 1925, había puesto un papelito y se lo habría mostrado a algunos de sus ministros que se repitieron el plato en 1932 cuando lo eligen y dice ‘¿se acuerdan del papelito?’, llega, abre el relicario y el papel dice ‘volveré'», indicó el historiador.

Esta leyenda sí se cumplió en esos años, puesto que Arturo Alessandri Palma fue presidente de Chile en dos ocasiones, cumpliendo con el mensaje “volveré”.

Las últimas palabras del Presidente en La Moneda abarcó su paso por el Gobierno, el trabajo de los medios de comunicación y aseguró estar “contento, orgulloso. Le deseo éxito al futuro gobierno, éxito para Chile y que nuestra patria siempre esté primero ante cualquier interés que cualquier diferencia”.

El cambio de mando estaría programado a partir de las 12:00 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

