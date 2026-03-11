Cambio de mando en Chile 2026: a qué hora es la ceremonio y cómo verla en vivo

Hoy, miércoles 11 de marzo se llevará a cabo el cambio de mando presidencial en Chile. Instancia en la que Gabriel Boric, el presidente actual, le entregará el poder al mandatario electo, José Antonio Kast.

En esta instancia, se desarrollará en el el Salón de Honor del Congreso Nacional de Valparaíso y contará con la presencia de presidentes de diversos países y autoridades del país.

El cambio de mando es una actividad protocolar propia de la tradición republicana. En esta la administración saliente recibe a las nuevas autoridades en un acto que se realiza en el Congreso Pleno.

En la ceremonia se lleva a cabo la investidura del mandatario electo. quien recibe los símbolos del mando:la Banda Presidencial y Piocha de O’Higgins, según lo señalado por el Senado.

De este modo, este acto marca el inicio del nuevo gobierno, el que estará en el poder por cuatro años.

Cambio de mando en Chile 2026: ¿A qué hora es y cómo verlo en vivo?

Según la programación, el inicio de la ceremonia es a las 12:00 horas. No obstante, delegaciones internacionales y parlamentarios han estado llegando desde antes.

El cambio de mando es un evento de gran importancia. De este modo, la transmisión oficial es realizada por las señales de TV Senado y TV Camara. Además, a ellos se les suman los canales de televisión abierta mediante una cadena nacional.

Por otro lado, ADN también cuenta con una cobertura en sus frecuencias en todo Chile.

