“Tienen que incomodar al poder” El mensaje de Gabriel Boric a la prensa chilena antes de partir a Valparaíso

Tras cuatro años de Gobierno, el presidente Gabriel Boric finaliza su mandato este miércoles para entregar su rol al presidente electo, José Antonio Kast. Durante la mañana, el Presidente dio unas palabras hacia los presentes en su último paso por La Moneda, antes de irse a Valparaíso para el cambio de mando.

Sus dichos no pasaron desapercibidos, los cuales incluso dejó un recado para los periodistas del lugar, haciendo referencia a la prensa chilena. A pesar de que no quiso recibir preguntas, el Presidente dejó en claro su opinión sobre los medios de comunicación.

“La prensa libre es fundamental y un pilar de la democracia”, fueron parte de las palabras del saliente mandatario.

El Presidente llegó a despedirse de sus colegas de Gobierno, acompañado de su pareja Paula Carrasco.

Esto fue lo que dijo Gabriel Boric

Bajo esa misma línea, Boric ahondó sobre la incomodidad que a veces vivió por la insistencia de los periodistas, quienes en varias ocasiones buscaron recibir una respuesta del Presidente en contextos de momentos de último minuto.

“A los medios de comunicación que hoy me acompañan, muchísimas gracias por su labor”, expresó, dando inicio a su discurso.

“La prensa libre es fundamental y un pilar de la democracia. Los medios tienen que incomodar al poder, y a mí me incomodaron más de una vez, por lo tanto cumplían su labor”, mencionó sin problemas.

“Está bien que así sea, tenemos que estar bajo un escrutinio permanente, porque al final del día creo que es importante que todo quien habite este Palacio y tenga un cargo de representación entienda, y creo haberlo entendido así, que somos empleados”, dijo.

A su vez, abordó la percepción que suelen tener algunas personas hacia el Presidente de la República, clasificándolos como “un ser inalcanzable”, pero que para Gabriel Boric, esto no es así.

“Muchas veces se ve al Presidente de la República de una suerte de ser inalcanzable, pero si lo comprendemos de otra manera, el mandato que ustedes nos dan hace que debemos rendirles cuenta todos los días”, expresó, para luego continuar por su paso en sus últimas horas en La Moneda.

La reacción de CHV Noticias

Mientras la periodista Macarena Pizarro con Julio César Rodríguez estaban en el estudio de CHV escuchando al Presidente, no perdieron el tiempo en reaccionar ante los dichos de Boric.

“No acepta preguntas. Sin preguntas pero con un mensaje especialmente dirigido a la prensa”, dijo Pizarro.

“Dirigida a la prensa que los acompaña. Se genera un vínculo ahí, en ‘la copucha’ que le dicen a la sala de prensa”, agregó JC Rodríguez.

“Él acepta que lo han incomodado en más de alguna ocasión”, remató Julio César.

Se estima que el cambio de mando ocurra a partir de las 12:00 horas en la Región de Valparaíso, en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Presenciaremos el cambio de Gabriel Boric hacia José Antonio Kast, quien gobernará al país hasta el 2030.

