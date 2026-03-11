«Ya era un tiempo prudente»: Popular pareja de humorista confirma separación tras cerca de 20 años juntos

Recientemente, una popular pareja de humoristas, que cuenta con una larga larga trayectoria sorprendió tras confirmar su separación.

Se trata ni más ni menos que de Adrián Correa (Cebolla) y Diddier Marín (Bodoque), quienes trabajaron juntos por cerca de 20 años, según consignó ADN.

Sin embargo, el proyecto que formaron hace varios años llegará a su final. De hecho, actualmente solamente están cumpliendo con los shows que tenían confirmados.

Cebolla y Bodoque toman separan sus caminos

«Es un hecho, se terminó hace un mes y medio. Solamente estamos cumpliendo con los shows que teníamos pactados», indicó Cebolla en conversación con Las Últimas Noticias.

Vale señalar que Bodoque tomó un nuevo rumbo y llegará a la televisión. De este modo, enfrentará nuevos desafíos laborales.

«Él decidió tomar su camino e ir al Club de la Comedia Entonces ahí abrimos los mares», señaló Cebolla.

Además, posteriormente, el humorista reconoció: «Ya era un tiempo prudente para que cada uno tomara su carrera».

Vale señalar que su último show lo llevarán a cabo este sábado 14 de marzo en el casino Monticello. «Va a dar como penita, pero está todo bien», expresó Cebolla.

Asimismo, el comediante quiso aclarar cualquier malentendido con respecto a la separación. «La verdad es que soy muy maduro. Tanto tiempo de amistad no da para terminar en una pelea», indicó.

Vale señalar que Cebolla y Bodoque anteriormente fueron parte de Fusión Humor. Grupo en el que brillaron en el Festival de Viña del Mar 2020 y que llegó a su fin en 2023.

Desde entonces, Adrián Correa y Diddier Marín siguieron trabajando como un dúo y se presentaron en importantes escenarios del país. Uno de estos el Festival del Huaso de Olmué del 2024. Instancia, en la que consolidaron su éxito.

