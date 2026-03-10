«Detrás del Muro»: Esta es la fecha oficial de estreno del programa estelar de Mega

Con el regreso de diversos programas que habían quedado en el pasado, esta vez, Mega decidió jugársela por el estelar de humor que por tantos años acompañó a la televisión chilena.

Se trata de ‘Detrás del Muro’, proyecto que volverá a las pantallas del canal que contará nuevamente con la conducción de Kike Morandé, quien estará acompañado por el amplio grupo de comediantes y actores que serán parte del renovado elenco para dar vida al estelar.

Con ello, ya hay una fecha confirmada para el regreso del esperado programa, el cual hace un tiempo estuvo en CHV y ahora vuelve a Mega.

¿Qué día y hora veremos Detrás del Muro?

Recordemos que esta nueva etapa no contará con María José Quiroz, Kurt Carrera y Christian Henríquez, quienes optaron por quedarse en Chilevisión para asumir nuevos desafíos.

Entre los personajes confirmados se encuentran Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso y Julio Jung Duvauchelle.

También estarán Scarleth Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora y Toto Acuña, quienes serán los encargados de protagonizar distintos sketches y rutinas humorísticas.

Es así, como Detrás del Muro debutará en Mega este próximo viernes 13 de marzo. Y el primer capítulo se emitirá inmediatamente después de Meganoticias Prime, es decir, a partir de las 22:30 horas.

De esta manera, el espacio buscará conquistar a la audiencia con su característico formato de humor y personajes que marcaron a generaciones de televidentes.

Programas antiguos que volvieron a la TV

No es la primera vez que vemos cómo un programa que no se emitía hace años, regrese a las pantallas de la TV chilena. Un gran ejemplo de ello es el papel que está apostando Chilevisión, con el regreso de diversos programas que, en su momento, causaron furor en los televidentes.

Fiebre de Baile, Cuánto Vale el Show, El Club de la Comedia y Teatro en Chilevisión, son algunos de los estelares que han vuelto a cautivar a los chilenos.

Y con la vuelta de la farándula, los realitys también se posicionan en la TV. Actualmente podemos ver cómo Canal 13 apostó por el reality que fue un éxito, «Mundos Opuestos», Mega con «El internado» y el futuro regreso de «¿Volverías con tu ex?».

