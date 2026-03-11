¿Cuál es tu favorito?: Estudio revela quién es el animador más confiable de la TV chilena

¿Sepu, JC o Neme? El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) publicó los resultados del estudio “Confianza en la Televisión 2025”, el cual buscaba responder sobre cómo las personas perciben la credibilidad de los canales de televisión abierta.

En uno de los factores de la encuesta, se arrojó el resultado de quién es el animador más confiable para el público, además de detallar cuáles son las figuras más cercanas y los contenidos a los que se le da mayor relevancia.

El estudio, elaborado por el organismo e Ipsos Chile, tuvo como finalidad indagar en los modos en que “se construye la confianza del público en la televisión”. Se realizaron 1.100 encuestas a nivel nacional y ocho focus groups durante 2025.

¿Qué animador logró el primer puesto?

Por otra parte, la investigación reveló que los rostros televisivos siguen siendo los protagonistas para entregarle mayor confianza y credibilidad a sus canales respectivos.

Un 43% de personas encuestadas señalaron que una figura de la pantalla le genera mayor confianza.

Sin preámbulos, el primer lugar se lo llevó el animador de Mega José Antonio Neme, quien lidera con un 37% de las menciones en términos de credibilidad.

Le sigue muy por debajo otra figura de Mega. Se trata de Rodrigo Sepúlveda, quien logró 11% de las preferencias.

Por último, Julio César Rodríguez consiguió un 9%.

Sobre el panelista del matinal «Mucho Gusto», José Antonio Neme lidera por lejos el listado en otras áreas de análisis, como la cercanía con la audiencia (34%) y la libertad para dar su opinión (67%).

Igualmente, otros animadores aparecieron en el estudio de CNTV. Algunos como:

Juan Manuel Astorga (5%)

José Luis Repenning (4%)

Francisco Saavedra (2%)

Eduardo Fuentes (2%)

Y para las mujeres, solamente tres fueron las mencionadas, quienes arrojaron los siguientes resultados:

Priscilla Vargas (3%)

Soledad Onetto (2%)

Karen Doggenweiler (2%)

