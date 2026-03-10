José Antonio Neme revela que tendrá una nueva integrante en su familia tras muerte de su mascota

Un difícil momento está viviendo el panelista del matinal de Mega “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, tras el fallecimiento de su perrito llamado Frodo. La noche del pasado domingo, el conductor usó sus redes sociales para referirse al duelo que está pasando al respecto.

En su confesión, durante un live que realizaba con Latife Soto, comentó que este episodio ha sido “triste, inesperado, violento y traumático”. Pero al mal tiempo, buena cara, y Neme se mostró positivo en recibir nuevas patitas en su hogar.

Con ello, reveló que una nueva integrante formará parte de su familia.

“No es fácil lidiar con un dolor”

Durante la transmisión, agradeció a quienes lo han contactado estos días por lo ocurrido con Frodo. “Me siguen llegando mensajes de cariño, apoyo y buena onda, y yo lo agradezco mucho”, dijo.

“Ha sido un episodio muy difícil para mí por varias razones que no voy a detallar acá, pero ha sido triste, inesperado, violento y traumático. Solo hay que poner en marcha la resiliencia y aceptación”, mencionó.

“No es fácil lidiar con un dolor como ese porque mueve toda la estantería de emociones, digamos, pero hay que tener la capacidad de soportar esos movimientos que son parte de la vida”, detalló Neme durante el live.

En esa misma línea, aseguró que su hogar siempre recibirá amor perruno. “Obviamente, va a llegar mucho amor canino a esta casa porque yo soy de esas personas que no reemplaza a los animales”, agregó.

“Cuando se abre un espacio, traigo a otro animal, porque creo que todos los animales merecen cariño y, si aquí hay un espacio para uno, viene. Si hay uno que partió, se fue y ya no está, hay un plato de comida que queda, un arnés que queda”, detalló.

En ese sentido, fue que reveló quién sería la nueva integrante. “Hay amor, cariño, tiempo y de todo, que queda para uno más. Y si se van dos, llegarán dos. Si se van tres, llegarán tres”, expresó.

¿Quién es Flora?

Sin más preámbulos, mencionó que “pronto les voy a presentar a la nueva integrante de mi familia. Todavía no. Está por ahí, pero obviamente su presentación en público todavía no, porque es chiquitita, está aprendiendo muchas cosas y estamos conociéndonos”.

Si bien quiso reservar los detalles de esta nueva compañera, fue la periodista Bibi Mandakovic quien reveló todo, ya que subió a sus historias de Instagram unas imágenes donde se ve a la perrita, con el nombre de “Flora”.

“A mí me encanta porque, mientras he sufrido la ausencia y el recuerdo de Frodo, aparece la necesidad de educar a esta pequeñita que tiene pocos meses”, confesó José Antonio Neme.

Por otro lado, respecto a su perrita Kika, dijo que “está viviendo su minuto de fama. Se fue a vivir con mi mamá donde hay otra bulldog y están las dos felices y se aman, no las puedo separar. La Kika es una patuda, fresca, que se apoderó de la casa de mi mamá y la tratan como a una princesa consentida”.

