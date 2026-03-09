Impacto por mujer que disparó en reiteradas ocasiones contra casa de querida cantante: sospechosa ya fue detenida

En la jornada de este domingo, se vivió una compleja situación en la vivienda de una reconocida cantante. Esto debido a que una mujer disparó varias veces en contra de su casa.

La artista en cuestión es Rihanna, quien tiene una mansión que se encuentra en Beverly Hills, en Los Ángeles.

Impacto por mujer que disparó contra casa de Rihanna

El Departamento de Policía informó que este hecho ocurrió cerca de las 12:20 horas. Instante, en el cual una sospechosa se ubicó afuera de la vivienda y disparó desde su automóvil.

Según los primeros reportes policiales, se trata de una mujer de aproximadamente 30 años, quien disparó entre siete y diez veces con un rifle de asalto. De estos, por lo menos cuatros llegaron a la casa. De hecho, uno atravesó su estructura.

Es importante señalar que no hubo personas lesionadas. ADN.cl dio a conocer que fuentes policiales dieron a conocer que Rihanna estaba dentro de su hogar en este instante. Sin embargo, no le pasó nada.

Luego de disparar en contra de la vivienda de la artista, la sospechosa se fue en su automóvil. Sin embargo, funcionarios policiales lograron interceptarla a unos 12 kilómetros, en el sector de Sherman Oaks.

Tras revisar el vehículo, la policía halló el arma y casquillos de bala. Por otro lado, por el momento no se sabe la identidad de la mujer detenida ni la razón del ataque a la mansión de Rihanna.

Vale señalar que este incidente se da en un momento en que la cantante está activa en su carrera. Recientemente, celebró dos décadas de trayectoria musical además, se encuentra trabajando en sus negocios, como la marca de cosméticos Fenty Beauty.

