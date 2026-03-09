“Si estuviese más delgada lo haría mejor”: Vasco Moulian lanza polémico comentario sobre participante de Fiebre de Baile

Betsy Camino, modelo y bailarina cubana, es una de las participantes que ha generado más expectativas durante la edición de la competencia bailable, Fiebre de Baile. Sin embargo, muchas personas en redes sociales han decidido sepultarla.

Y la razón, por su cambio de peso tras el regreso a la televisión. La semana pasada, recibió cientos de comentarios negativos por su cuerpo, tanto así que dio unas declaraciones al respecto, revelando que no le afectan los dichos de los usuarios.

Pero aún hay personas que insisten en el tema, y uno de ellos es Vasco Moulian, jurado del programa, que opinó otra vez sobre el peso de Betsy Camino.

Esto fue lo que dijo Vasco

Durante el transcurso del programa “Podemos Hablar” del viernes pasado, los invitados que disfrutaron de una nueva edición del estelar fueron los jurados más polémicos del momento: Fran García-Huidobro, Raquel Argandoña y Vasco Moulian.

Fue en esa conversación, en la que el cuerpo de Betst Camino fue tema, luego de que Vasco confesara que la modelo “bailaría mucho mejor si bajara de peso”, pero que no se atrevería a decírselo en el programa por miedo a las funas.

“¿Puedo decir una brutalidad? Es que yo encuentro que esta hipersensibilidad es abusiva, porque a mí me darían ganas de decirle a Betsy Camino ‘flaca, hazte un poquito más de cardio y vas a estar mejor’, y no se puede, y lo digo acá para que no me funen”, mencionó.

Así fue la conversación al respecto:

Moulian: “Pero es que yo encuentro que no se deberían molestar, si es un consejo para que baile mejor”

García-Huidobro: “Ahora, ¿tú crees que ella no sabe que si hiciese más cardio estaría más delgada? Si esa hueá es evidente”

Bolocco: “Pero en este caso, los kilos que ella tiene no le impiden que baile increíble”

García-Huidobro: “En el baile a mí no me molestaron para nada”

Moulian: “A mí me molesta, porque creo que si estuviese más delgada, ella de verdad lo haría mejor”

Bolocco: “Lo paradójico de esto es que cada palabra de los que estamos acá es súper criticada, pero en redes sociales la gente dice unas barbaridades tremendas y ella ha sido súper criticada por su peso.

García-Huidobro: “Pero a mí me pareció tan sabio cómo ella se lo tomó, cuando dijo ‘me parece cavernícola, obvio que estoy más vieja, obvio que no es mi cuerpo’”

Moulian: “Eso fue en el Movistar, cuando la vimos nuevamente físicamente”

García-Huidobro: “A todos nos impactó, yo no voy a mentir”.

Hoy presenciaremos una nueva edición de Fiebre de Baile, donde lo más probable es que estos dichos salgan a la luz durante la transmisión de la competencia, para saber la opinión de la cubana al respecto, que se enfrentará en un duelo contra la influencer Disley Ramos.

