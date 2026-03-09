09 Mar, 2026. 17:08 hrs
Calor en la Región Metropolitana: Jaime Leyton adelanta el día con temperatura más altas en Santiago y hace importante advertencia
En la tarde de este lunes, el meteorólogo de Mega entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y dio a conocer cuál será el día más caluroso. Revisa las palabras del especialista.
También te podría interesar: Sus seguidores le avisaron: popular tiktoker chilena es viral por hacerse su primer tatuaje con faltas de ortografía
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.