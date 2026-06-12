Conmoción en el mundo de la música chilena por la muerte de importante figura de la cumbia: «Gracias a él el grupo La Noche logró todo su éxito»

Recientemente, se dio a conocer una triste noticia para el mundo de la cumbia. Hablamos de la partida de una figura que tuvo gran importancia en la carrera de importantes artistas y bandas de la agrupación

Se trata de Antonio Villablanca, quien fue manager y productor de eventos de importantes agrupaciones como La Noche.

Conmoción por la muerte de Antonio Villablanca

Ante la muerte del manager, Leo Rey recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje para despedirlo.

«Lamento con mucha pena y dolor la partida del querido tío Antonio Villablanca. Gran persona y el mejor productor de Chile», indicó el exvocalista de La Noche.

«Gracias a él el grupo La Noche logró todo su éxito. Q.E.P.D», añadió el artista.

Esta publicación no pasó desapercibida y diversos usuarios dejaron sus condolencias. «El hizo la pega de manager, humilde y gran persona. Buen viaje don Antonio»; «Don Antonio gran amigo y productor, un máximo con un corazón enorme»; «Un abrazo para ti leo»; «Que noticia más lamentable, les mando un gran abrazo», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

En tanto, la productora Artistas Chile también compartió una publicación para despedir a Antonio Villablanca.

«En nombre de su familia y de todo el equipo @artistaschile, agradecemos cada mensaje de cariño y condolencias que hemos recibido», expresaron.

«Las huellas de nuestro querido Antonio Villablanca quedarán para siempre en cada persona que lo conoció», finalizaron.

Vale señalar que de acuerdo a lo informado, el velatorio fue este jueves 11 de junio en la Iglesia Santa Gema, en Suecia 3150, Ñuñoa.

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