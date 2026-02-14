«Me salió del alma»: Leo Rey explicó por qué lanzó potente frase a Alexítico en show en Puerto Montt

Hace un par de días se hizo viral un extracto del show de Leo Rey en Puerto Montt, donde compartió escenario con Arturo Ruiz-Tagle y Sinaka.

Antes de interpretar su éxito «Lástima», parte de su paso por el grupo La Noche, comenzó a animar al público con algunas frases típicas. Hasta que en un momento, le dedicó un mensaje a su ex colega en la banda: «Para ti, Alexitico. Chúpalo, Alexítico«, señaló.

Cabe recordar que ambos han protagonizado tensos cruces y declaraciones cruzadas, incluso, con demandas y problemas judiciales de por medio.

Leo Rey explicó por qué lanzó potente frase a Alexítico en show en Puerto Montt

Ahora, desde «Que Te Lo Digo» quisieron ponerse en contacto con Leo Rey, para saber cúal era la verdad detrás de esta polémica frase, además de sus conocidos problemas en el pasado.

El ex vocalista de La Noche se contactó con el programa de Zona Latina mediante mensajes de Whatsapp, y respondió directamente: «Le dediqué esas palabras porque él (Alexítico) me ha demandado tres veces ante la Corte Suprema sin tener éxito».

«O sea, él dijo en una entrevista que yo sabía dónde él vivía y que fuera a conversar, que no fuera tan matón», agregó Leo Rey, respecto a las veces que han intentado restablecer el vínculo que en algún momento tuvieron, mientras formaban parte del grupo de cumbia.

Por último, Leo Rey disparó directo al hueso: «Entonces, ante tanta mentira, me salió del alma esa frase«.

