Calor en la Región Metropolitana: Meteorólogo de Mega advirtió que la temperatura más baja será de 31 grados la próxima semana
El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del clima para la capital en los próximos días, y advirtió altas temperaturas.
