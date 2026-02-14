¿Hay remember?: Captan a Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en romántica cita en Argentina

Luego de todo el impacto y el éxito a nivel mundial de su presentación en el Super Bowl LX, Bad Bunny retomó su gira «DtMF», ahora, con su paso por Argentina.

Sin embargo, una noticia ajena a la música llamó la atención de los fanáticos en las redes. La ex de Bad Bunny, Gabriela Berlingeri fue vista en el Super Bowl. Pero eso no es todo, ya que antes de su show en Argentina, fueron vistos cenando en un exclusivo restaurant de Buenos Aires.

Captan a Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en romántica cita en Argentina

Todo esto, según consignó el medio Paige Six, que incluso, compartió fotografías de la pareja, cenando en Aramburu, restaurant de la capital argentina.

Cabe recordar que ambos tuvieron una relación entre 2017 y 2022, en los años en que la carrera de Bad Bunny ascendió meteóricamente.

Según consignó Página 7, la cita entre ambos duró 3 horas, e incluyó una selecta cata de vinos. Además, cientos de fanáticos llegaron hasta el lugar con la intención de conocer al cantante puertorriqueño.

Por otro lado, Bad Bunny continúa con su gira luego de ganar varios Premios Grammy, y su presentación en el Super Bowl. El artista ya se presentó en el Estadio Monumental de River Plate en Argentina, donde además, también estuvo su ex Gabriela.

Esto, alimentó aún más los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos.

