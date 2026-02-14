«Han sido días muy difíciles…»: Américo rompió el silencio en su presentación en un festival tras quiebre con Yamila Reyna

Tras la intensa semana que vivieron Américo y Yamila Reyna, luego de su mediático quiebre, Américo decidió sincerarse al respecto. Esto, ocurrió durante su presentación en la Vendimia de Palmilla, donde el Rey de la Cumbia se presentó anoche.

En medio de su presentación, se tomó un momento para referirse a toda la situación. Mientras hablaba, Américo no pudo contener sus lágrimas.

Américo rompió el silencio en su presentación en un festival tras quiebre con Yamila Reyna

Mientras la gente estaba expectante a lo que podía decir Américo, de entrada comentó: «Han sido días muy difíciles, muy duros para mí y para otros también. La verdad es que me ha tocado ver con mucho dolor, con decepción, con paciencia me ha tocado ver, escuchar, leer un montón de cosas. Puedo estar de acuerdo o no, pero sí lo he hecho con mucho dolor».

También, le mandó un mensaje a la prensa: «Aprovechando que vinieron amigos de los medios, que vinieron desde Santiago, viajaron hasta aquí porque tenían mucho interés por hablar conmigo o por escuchar unas palabras, déjenme decirles que no puedo estar de acuerdo con su trabajo, pero sí los respeto. Lo único que les voy a pedir es que me dejen hacer el mío, y el mío es cantar, para eso nací».

«A los 7 años, cuando me subí a un escenario, supe que era mi lugar seguro. Esperé todos estos días para estar en un lugar seguro y poder decir, poder expresar un poco de mis sentimientos«, agregó Américo.

La petición del cantante

En esa misma línea, Américo se sinceró sobre su quiebre: «Aprovecho también a los mismos amigos y a todos, y a mí mismo también, un poco de tregua, respeto por una historia preciosa de la cual todos fueron testigos. Una historia que fue real, que, bueno, se acabó. Esperaba que no de esta forma. De hecho, esperaba que no se acabara, pero así es la vida«.

«Si me permiten esta noche sacarme un montón de cosas que tengo adentro y que no he podido durante días, así como esta noche voy a entregar lo mejor de mí en este show, cantando con toda mi pasión (…) quiero dedicarme este show a mí mismo, porque en cada canción sé que voy a expresar todo lo que siento», agregó el Rey de la Cumbia.

Y para cerrar, también le dedicó un mensaje a Yamila Reyna: «Y mucho respeto también pido por Yamila, por supuesto que sí, lo pido. Solo eso quería decir, ya está y ya dije lo que tenía que decir. El resto se los voy a decir con mis canciones».

