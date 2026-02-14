«No era mi público…»: Arturo Ruiz-Tagle se sinceró y explicó las razones tras minuto de furia en Festival de Puerto Montt

Arturo Ruiz-Tagle fue noticia tras su caótica presentación en el aniversario de Puerto Montt, donde su rutina no salió de la mejor manera, y comenzó a discutir con el público, realizando gestos obscenos e insultando.

Recordemos, que el humorista provocó al público con declaraciones como: «pifien más fuerte» tildando a los presentes como «los comunistas que están atrás», les levantó el dedo del medio, y hasta les hizo un «Pato Yañez«.

Arturo Ruiz-Tagle explicó las razones tras minuto de furia en Festival de Puerto Montt

Tras su momento de furia sobre el escenario, Arturo Ruiz-Tagle terminó por bajarse, sin poder realizar su rutina. Después, desde Zona de Estrellas, tomaron contacto con el comediante para saber qué fue lo que pasó realmente.

Mediante un audio, el humorista señaló que el quería presentarse en la otra noche del festival:

«Un traspié grande. Por eso a veces los comediantes pueden ver la parrilla y decir ‘no, antes de ese artista no me conviene’. Porque tienen que hacer un maridaje entre los públicos. Yo pensé que me tocaba con Joe Vasconcellos. Y era tanta plata, justo me pagaba una deuda que necesitaba. Nada, a veces la necesidad tiene cara de hereje y además que me confirmaron la noche el día antes«.

«Me arriesgué y, bueno, estoy pagando el riesgo. Una noche muy difícil», agregó el comediante.

Además, Arturo Ruiz-Tagle aseguró que fue un grupo el que insistió con las pifias: «La platea estaba riéndose, pero atrás nunca me dejaron hablar, nunca me pude concentrar, porque había un grupo que me gritaba ‘facho’, ‘fuera’, ‘chao’. Me puse fome, perdí el ritmo y todo, Hay que hacer el mea culpa también. No pude concentrarme ni hacer mi trabajo bien».

Cabe recordar que el humorista se presentó justo antes de Sinaka, al respecto, señaló: «no era mi público. Quizás soy pa’ gente más adulta (…) perdí el control también y, bueno, me tocó ahora que me pifien, no pude controlarlo como controlé alguna vez al Monstruo«.

