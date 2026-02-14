Día de San Valentín: conoce el inédito diccionario del amor que usan los jóvenes hoy en día

El calendario está listo y mañana celebraremos el famoso San Valentín. Este 14 de febrero, las calles se convertirán en amor para disfrutar con tu pareja, o amistades, en este esperado día. Conoce aquí el diccionario del amor que los jóvenes usan hoy en día.

Tras la evolución de las redes sociales, el lenguaje para hablar del amor también ha sufrido un cambio en torno a cómo nos referimos. Desde el amor romántico hasta el amor migajero, existen conceptos que describirán cualquier sentimiento que tengas con respecto a esa persona que dejó huella en tu corazón.

Love bombing

Su traducción literal es “bomba de amor” y hace referencia a cuando una persona te da una sobredosis de amor desde el momento en que se conocen.

Regalos excesivos, mensajes cursis intensos, muestras de cariño en cada momento y apego hacia la pareja son unas de las cualidades que mejor califican este concepto. No significa que esté mal, dependerá de cómo es cada persona. Pero sí suelen comentar en las redes sociales que esta actitud siempre ocurre en los comienzos de la relación, y que después baja la intensidad.

Encandilamiento

La palabra alude a la fascinación inicial que sientes por alguien. Pero esta vez, está enfocada en la idealización y la proyección de tus deseos propios hacia esa persona.

Es decir, lo que se admira no es tanto a la persona, sino a cómo esperas que sea. Como cumplir con tus estándares en vez de aceptar “la realidad”.

Fast bonding

Como lo dice su traducción “unión rápida”.

El fast bonding significa la conexión emocional intensa que sucede desde el primer momento, muy rápido, tras una primera cita o match. Se percibe como “química instantánea” o “hicieron clic”, como una forma de idealización rápida.

Match

Conocido en las app de citas, significa al emparejamiento mutuo cuando dos personas muestran interés entre sí. Sucede normalmente cuando tienes gustos en común con el otro. Este momento, activa la posibilidad de poder iniciar una conversación o vínculo, aunque no asegura que termine en una relación.

Responsabilidad afectiva

Es la capacidad de, como lo dice la palabra, tener responsabilidad con los sentimientos de la otra persona. Cuidar su corazón y emociones.

Manejar las emociones propias y del otro sanamente teniendo en cuenta el impacto que podría tener una mala acción, decisión o lenguaje con los demás.

Situationship

Se refiere cuando una relación existe, pero tampoco está 100% confirmada. Se conoce por vivir sin etiquetas ni compromisos.

A veces, las parejas así suelen tener controversias porque uno de los dos quiere oficializar la relación, o causa dudas de si llegará a algo más o solo dejar que fluya.

Yoísmo vincular

Tendencia a priorizar el bienestar, necesidades y tiempos propios por encima de un cuidado mutuo.

A diferencia del egoísmo, este concepto se refleja como una defensa frente a los vínculos desbalanceados.

Zonificación afectiva

Cuando alguien tiene claro lo que busca en una persona. Ya sea amistad, relación, exclusividad, etc. El problema aquí, es que se redefine según su conveniencia, sin llegar a un acuerdo con la otra parte.

Palabras para definir el “mal amor”

Tal como hay palabras que expresan el buen amor, hay otras para calificar los tratos tóxicos de una persona, como el desaparecer de tu vida de un momento a otro, hasta atormentarte en redes sociales.

Orbiting

Hace referencia a cuando un ex interés romántico, que ya está en el pasado, permanece conectado constantemente a tus redes sociales, pero no interactúa en la vida real.

Solo se queda ahí, observando tus publicaciones en internet, marcando un estilo de presencia y ausencia a la vez. Como un fantasma que puedes ver pero no tocar.

Ghosting

Es la interrupción repentina de todo tipo de comunicación con una persona, ya sea tu pareja o amigo. Esta actitud ocurre sin previo aviso y sin dar explicaciones, ignorando por completo lo que pensará la otra persona al respecto.

La conducta se caracteriza por ignorar por completo a la persona, desde mensajes y llamadas, hasta bloquearlo de las redes. Evasivo, que genera confusión e inseguridad de quien lo sufre.

Gaslighting

Es un tipo de abuso psicológico en el que haces que la otra persona se cuestione sus decisiones y realidad.

La persona, comienza a crear otro tipo de realidad al que tú crees, haciéndote pensar que tus palabras y actitudes son erróneas, o de por si, las actitudes cuestionables que hace el otro, son por culpa tuya o nunca sucedieron, cuando la realidad es que sí.

Para este 14 de febrero está programado diversas festividades para celebrar el día del amor en actividades al aire libre, con música en vivo, y picnics con proyecciones de arte.

