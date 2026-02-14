¿Ya lo estás esperando?: Solo falta un mes para la nueva edición de Lollapalooza Chile

A solo un mes de volver a tomarse el Parque O’Higgins, Lollapalooza Chile 2026 ya se empieza a sentir con fuerza. El festival más grande del país alista tres jornadas que prometen marcar el calendario musical: 13, 14 y 15 de marzo. El cartel mezcla estrellas globales, artistas consagrados y nuevas figuras que vienen en alza.

Uno de los espectáculos más esperados del verano ya está a la vuelta de la esquina, y aún puedes hacerte con entradas para el evento, a través de la página de Ticketmaster. A continuación, revisa todos los nombres que estarán en el evento, que recorren absolutamente todos los géneros musicales.

Solo falta un mes para la nueva edición de Lollapalooza Chile 2026

La apertura, el viernes 13, tendrá como gran nombre a Sabrina Carpenter, hoy una de las artistas pop más escuchadas a nivel mundial.

Ese mismo día regresan Deftones, que llegarán con su nuevo disco “Private Music” (2026), y también dirá presente Doechii, una de las voces más llamativas del rap y R&B actual. La jornada suma además a Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe y 31 Minutos, entre varios otros.

El sábado 14 traerá uno de los debuts más esperados: Tyler, The Creator finalmente se presentará en Chile con su disco “Don’t Tap The Glass” (2025). También subirá al escenario Lorde, quien mezclará clásicos como “Green Light” con canciones de su nuevo trabajo “Virgin” (2025). A eso se suma la intensidad de Turnstile, junto a nombres como Los Bunkers, Peggy Gou, Orishas y Royel Otis.

El cierre, el domingo 15, quedará en manos de Chappell Roan, Skrillex y Lewis Capaldi, tres artistas que hoy están en lo más alto de sus carreras. La jornada final también contará con Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila y Bandalos Chinos, completando así un fin de semana que busca reunir distintas generaciones y estilos en un mismo escenario.

