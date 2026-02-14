«Pillé a mi pareja en un renuncio con una chica de la oficina»: Auditora dejó la escoba en Yo Soy tu Pape con potente confesión
Esta auditora llamó a nuestro querido Pape Salazar, y le confesó su triste historia de infidelidad, en la que pilló a su pareja con un colega del trabajo...
También puedes ver en RadioActiva: «Hasta las rosas más hermosas tienen espinas»: El potente descargo de Karol Dance tras las declaraciones de su ex pareja Fran Virgilio
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.