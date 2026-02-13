Chilevisión lo confirmó: Ex chicos reality son los nuevos integrantes de la segunda temporada de Fiebre de Baile 2026

Hoy se dio a conocer los nuevos integrantes que formarán parte de la segunda temporada de Fiebre de Baile. A través de las redes sociales de Chilevisión, presentaron a los participantes que se unen al programa que batió rating en la televisión.

Se trata de dos personajes que rondan en la farándula. Además, se anunció qué fecha se estrenará el estelar de las noches.

Durante la final en vivo del programa de baile, en el Movistar Arena, habrían confirmado a los primeros participantes de la nueva temporada. Los conocidos son entre artistas y rostros de antiguos realitys.

Los nuevos integrantes de Fiebre de Baile

Con video de presentación y foto, anunciaron a los dos personajes que se la jugarán para ser el o la sucesora de la actual ganadora de Fiebre de Baile, Skarleth Labra.

La primera confirmada es Mariela Sotomayor, una periodista de espectáculos. Conocida por sus reportes como notera en Primer Plano o Maldita Moda, de Chilevisión.

Después de estar alejada de la TV por harto tiempo, volvió al espectáculo con su participación en el reality de Canal 13 ‘¿Ganar o Servir?’. También fue panelista en el programa Only Fama de Mega.

El segundo confirmado es Diego Venegas, la nueva figura del espectáculo. Participó en el reality de Canal 13 ‘Mundos Opuestos’, donde varias veces fue titular por su relación dentro del encierro con Ignacia Michelson.

Actualmente, se lanzó con su nueva faceta como artista urbano con su canción Cristal.

Todos los participantes confirmados de la segunda temporada

Todavía quedan personajes por revelar, pero hasta el momento, ya hay cuatro confirmados para la segunda parte de Fiebre de Baile.

Entre ellos están:

Fran Maira: Cantante urbana y ex participante de Gran Hermano 1

Junior Playboy: Ex chico reality

Botota Fox: Comediante

Valentina Roth: Ex chica reality

A ellos se le añade Mariela Sotomayor y Diego Venegas.

Hasta el momento, la animadora seguirá siendo la misma, Diana Bolocco. El cambio llega con Fran García Huidobro como la nueva jurado del estelar.

El formato regresará en horario prime para el lunes 2 de marzo, esperando repetir el éxito de su temporada anterior. La ganadora de la primera versión, Skarleth Labra, estuvo en el matinal ‘Contigo en la mañana’ para dar consejos a los participantes.

