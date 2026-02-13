¡Feliz día del soltero!: ¿Por qué se celebra este 13 de febrero?

La llegada de San Valentín está más cerca que nunca. Mañana, 14 de febrero es el día del amor y la amistad, festividad que traerá panoramas para pasarlo bien con tu persona favorita. Pero si aún no tienes a tu media naranja, este es el mejor día para festejarlo.

Si no tienes pareja, o no eres alguien empalagoso, entonces este es el mejor día para pasarlo bien. Hoy 13 de febrero se celebra el Día del Soltero, un espacio para tu soltería, amor propio y auto regalos. Y es que no solo las parejas pueden tener panoramas. Los solteros harán de su día para festejar que el mejor amor es el de uno mismo.

La premisa busca demostrar que estar solo no es algo malo.

¿Cuál es su origen?

El Día del Soltero no viene de una historia antigua. Sino que se ha consolidado en sociedad como la víspera simbólica al 14 de febrero. Así como las parejas tienen su día, los solteros también. Es una forma de responder ante el exceso de amor que se vivirá este sábado.

En otros lados no se celebra solo este día. En China, también se festeja el 11 de noviembre (11/11). La razón, porque esa fecha tiene el número 1 en el día y mes, que se asocia a la idea de ser “uno”, de estar solo.

Lo que sí es conocido es que hace muchos años, en la Universidad de Nankín, un grupo de estudiantes se reunieron para celebrar la soltería. Lo que no sabían es que se convertiría en una conmemoración para todos quienes están solos amorosamente.

Cosas que hacer para quienes no tienen pareja

Hay diversas actividades que puedes realizar para aprovechar tu soltería. Entre las más comunes, está pedir comida a domicilio, ver películas y series, no necesariamente de amor, o hacerte un auto regalo de lo que tanto querías.

Si buscas algo más innovador, salir a conocer lugares nuevos junto a tus amigos, o en solitario, a un bar o discoteca, para activar las energías y disfrutar como los demás en el día del amor.

