«El destino es sorpresivo»: Raquel Argandoña tomará el puesto de Tonka Tomicic en programa de Mega y esta fue su reacción

Tonka Tomicic comenzará próximamente las grabaciones del reality ¿Volverías Con Tu Ex? 2, proyecto que se desarrollará en Perú, al igual que los realities anteriores de la señal, y que marcará uno de los nuevos grandes estrenos del canal.

Debido a este nuevo desafío televisivo, Tonka Tomicic deberá ausentarse del programa estelar de los sábados, Only Friends. Frente a este escenario, desde Mega confirmaron que Raquel Argandoña asumirá la conducción del espacio junto a José Antonio Neme.

Ambos estarán encargados de mantener el programa de conversación, mientras Tonka participa en las grabaciones del reality.

Raquel Argandoña tomará el puesto de Tonka Tomicic en Only Friends y esta fue su reacción

Por su parte, Raquel Argandoña comentó la noticia: «Tonka parte mañana a Perú para hacer su reality y yo me voy a quedar en el puesto de ella acompañando a José Antonio Neme. Pero es un reemplazo hasta que se termine ‘Only Friends’».

Por otro lado, luego de conocer el enroque dentro de Mega, desde Que Te Lo Digo se pusieron en contacto con Tonka Tomicic. Esto, para conocer la opinión al respecto del cambio.

«Me gusta mucho la idea de que como equipo nos apoyemos en los roles que tenemos. Que sea una especie de enroque entre nosotros. Raquel y Jose se llevan de maravilla. Destinados a triunfar», expresó la animadora.

Incluso, señaló que su trabajo principal eran los realities del canal, mientras que los demás programas, como Only Friends, no estaban en su contrato: «Mi trabajo principal en Mega y, por lo que me contrataron, es por el reality. Todo lo demás que he vivido desde el Festival han sido extras impensados. No eran programas que me correspondían a mí ¡Pero el destino es sorpresivo!».

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