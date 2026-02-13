«Sé que no sigo la estatura tradicional…»: Ex Gran Hermano anunció su candidatura al Miss Universo Santiago

Desde el Instagram de Miss Universo Santiago comenzaron a presentar a las candidatas para quedarse con la corona. Cabe recordar que la ganadora del certamen tendrá la oportunidad de competir en Miss Universo Chile, y posteriormente, de ganar aquel concurso, podría participar en el Miss Universo global.

Rápidamente una de las candidatas llamó la atención de los usuarios, al tratarse de una cara conocida. Se trata de la cantante y ex Gran Hermano, Alessia Traverso.

Alessia Traverso anunció su candidatura al Miss Universo Santiago

A través de sus historias de Instagram, Alessia Traverso se sinceró respecto a su candidatura en Miss Universo Santiago, tras el anuncio oficial del certamen.

Junto a una foto en sus historias, la cantante e influencer escribió: «Acepté la invitación principalmente por la experiencia, por aprender, por crecer, por desafiarme y vivir algo completamente distinto».

«No entré con la presión de tener que ganar. Quiero aprovechar cada instancia, absorber todo lo que pueda y dar lo mejor de mí. Cuando uno se compromete con algo, lo hace con disciplina y respeto, y así lo voy a hacer», explicó Alessia Traverso.

Además, respecto a una de las críticas que se hicieron en las redes estuvo el tema de su estatura. Esto, porque las miss suelen ser bastante altas, mientras que Alessia no cumpliría con aquel estándar. Al respecto, escribió en su historia:

«Sé que no sigo la estatura tradicional de este certamen… aun así voy a entregarlo todo, porque más allá de cualquier estándar, lo importante es la actitud, el trabajo y la energía que uno decide ponerle al proceso».

Para cerrar, Alessia Traverso entregó una reflexión: «el aprendizaje y el crecimiento que viene con esta experiencia ya es una ganancia en sí misma. Quiero disfrutar y que ustedes también lo pasen bien acompañándome en este camino. Eso, gracias por su apoyo, los quiero mucho y vamos con todo«.

Cabe recordar que la actual Miss Universo Santiago es también una ex participante de Gran Hermano, Antonia Casanova.

