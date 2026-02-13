“Mi enfermedad se comió mi músculo”: Rostro de TV impacta con fuerte video en medio de delicado proceso médico

Un intenso mensaje dejó en sus redes sociales la conductora de televisión, tras lograr avances en su proceso médico. “No podía ni dar dos pasos”, comentaba en un video de Instagram, el cual aparece realizando una serie de ejercicios.

Se trata de Millaray Viera, ex conductora de Yo Soy, que había sido diagnosticada con Hipertiroidismo de Graves-Basedow, problema que le generó una complicación llamada Tormenta Tiroidea.

Este caso incluso la llevó a estar internada durante algunas semanas, y no podía caminar del todo bien.

Recordemos que todo comenzó en agosto de 2025 cuando reveló que atravesaba un delicado momento de salud después de haberse enfermado durante un viaje a Europa. Fue entonces que la enfermedad escaló a la Tormenta Tiroidea, y por eso estuvo hospitalizada.

“No podía ni dar dos pasos…”

A pesar del historial médico, poco a poco ha podido mejorar y salir adelante. “Me río para no llorar”, escribió en sus historias de Instagram.

También, compartió un video en sus redes sociales, donde la comunicadora anunció que volvió a retomar sus entrenamientos tras delicado momento de salud.

“¿Se acuerdan de que no podía ni dar dos pasos porque mi enfermedad se comió mi músculo? Yo también estoy orgullosa de mí, y aguanten, amigos con híper”, mencionó en su historia. Por otra parte, aprovechó para hacer un llamado a quienes enfrentan una condición similar a la suya. “Solo sus endocrinos pueden decirles si hacer deporte o no. No siempre se puede”, explicó.

“Yo aún no puedo hacer cardio, y de a poquito voy haciendo fuerza. Un besito y mucho ánimo”, finalizó.

Anteriormente, había comentado que la enfermedad la dejó sin masa muscular, impidiéndole caminar bien. Estuvo cinco días en el hospital, pero ahora lo lleva de manera ambulatoria. En esa misma línea, dijo que aprendió a llevar una vida más tranquila, sin tantas presiones. “Cada día más fuertes”, habría dicho esa vez.

