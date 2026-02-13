Estrenaron «Choque»: Bad Gyal se junta con Chencho Corleone para sacar un homenaje al reggaeton de los 2000′

La artista española Bad Gyal lanzó este jueves “Choque”, parte de su nuevo álbum «MÁS CARA«. La colaboración junto a Chencho Corleone, figura histórica del género, está inspirado en las raíces del reggaeton antiguo.

El tema combina versos de rap con un perreo intenso y un beat clásico inspirado en los clubes de comienzos de los 2000. Además, la producción estuvo a cargo de Luny Tunes, históricos creadores de los himnos más icónicos del género, como “Gasolina” de Daddy Yankee.

Bad Gyal se junta con Chencho Corleone para sacar un homenaje al reggaeton de los 2000′

Para Bad Gyal, esta colaboración tiene un significado especial. La cantante ha reconocido en varias ocasiones la influencia de Chencho y Plan B en su formación musical, además de admirar su trabajo. Con “Choque”, no solo rinde homenaje a esa etapa del género, sino que la adapta a su propio estilo.

El sencillo forma parte de su segundo álbum de estudio, MÁS CARA, que se estrenará el 6 de marzo y contará con 19 canciones. El proyecto mezcla reggaeton con R&B, dancehall, merengue house, guaracha, shatta jamaicano y kompa haitiano, en una propuesta diversa y actual.

Entre los temas ya conocidos del disco destacan “Da Me”, “Última Noche” junto a Ozuna y “Fuma”. Con este lanzamiento, Bad Gyal reafirma su lugar como una de las voces femeninas más influyentes del reggaeton actual.

Por otro lado, la artista ya liberó en sus redes sociales el tracklist completo de su próximo proyecto, «MÁS CARA«, en la que se puede apreciar, que aún quedan colaboraciones por descubrir:

