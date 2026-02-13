«Si se vio otra cosa…»: Neme se refirió a la supuesta tensión con Tonka Tomicic tras comentario en el matinal

Este jueves, en medio de la conversación sobre el caso de Américo y Yamila Reyna en el matinal de Mega, Neme y Tonka Tomicic habrían tenido un tenso momento.

Esto, cuando en medio de la polémica, Neme le lanzó un comentario a Tonka Tomicic respecto a su exmarido Parived. Ahora, desde Que Te Lo Digo, se comunicaron con el animador para saber si existió esa incomodidad.

Neme se refirió a la supuesta tensión con Tonka Tomicic tras comentario sobre su ex

José Antonio Neme comentó en el matinal hace un par de días, sobre Américo: «¿Cuál fue el contexto? Hay que ser cuidadoso con algo que puede ser más complicado. No tengo la certeza ni represento a nadie, pero creo que puede haber algo serio para una de las partes».

En ese momento, Tonka Tomicic le comentó que lo mejor era mantenerse en silencio: «Cuando eres tan conocido y sale algo público, hay temor también«.

Pero Neme no estuvo de acuerdo, y lanzó el comentario que habría generado incomodidad en Tonka Tomicic: «Yo soy de la idea de que cuando uno está en una situación compleja tiene que hablar. Creo que el silencio… y te lo dije muchas veces a ti, cuando te tocó tu caso».

Más tarde, según consignó La Hora, en Que Te Lo Digo se contactaron con José Antonio Neme. Desde el programa de farándula de Zona Latina, le preguntaron si era verdad que exisitó incomodidad de Tonka Tomicic por su comentario.

«Para mí estuvo súper cómoda, estaba bien, todo bien al final del programa, nos ha ido bien», respondió el animador.

Fiel a su estilo, despejó los rumores con un potente mensaje: «Si se vio otra cosa, bueno es problema de la gente que lo vio. Yo tengo tres millones de cosas de las qué preocuparme que lo que perciben terceras, cuartas, quintas personas. Los amo».

