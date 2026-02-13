Con Luis Slimming y El Sentido del Humor: Todo lo que se sabe sobre el nuevo programa de humor de Canal 13

Canal 13 tomó la decisión de apostar por el humor, con un nuevo proyecto, «El Desestrece«. El programa tendrá como protagonistas a Luis Slimming, Coronel Valverde y Héctor Romero, los pilares de El Sentido del Humor.

Con esto se sumará a la programación humorística que planteará este año la competencia. Mega, con Detrás del Muro, y Chilevisión, con el regreso del Club de La Comedia. Cabe recordar que Luis Slimming y compañía ya habían tenido un paso por la TV, con El Antídoto, en Mega.

Conoce todos los detalles del nuevo programa de humor de Canal 13

El nuevo programa de Canal 13 se llamará El Desestrece, y su eslogan es «relajarse nunca fue tan divertido«. Según las redes sociales de la señal televisiva, contará con humor de actualidad, invitados, y otros panelistas que aún no han sido revelados.

Por otro lado, el programa será en vivo, y en horario prime, aunque aún no se ha revelado la fecha de inicio, ni qué días será transmitido.

Según consignó La Cuarta, el productor ejecutivo del Área de Entretención y Cultura del 13, Felipe Morales señaló respecto a este nuevo estreno: «Pronto vendrán sorpresas con el resto del elenco. Todos ellos refrescarán las noches de este año con un humor contingente y que de seguro no pasará desapercibido».

Por otro lado, desde Canal 13, señalaron que el objetivo de El Desestrece es: «hacer reír de una manera simple y entretenida, para olvidar las preocupaciones cotidianas y pasar un grato y ameno momento con un humor cercano, actual, ingenioso e irreverente«.

También puedes leer en RadioActiva: «Pifien más fuerte»: Arturo Ruiz-Tagle peleó con el público y realizó vulgares gestos en polémica presentación en Puerto Montt

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google