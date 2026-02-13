«Mi mamá me regaló de 8 días de nacida…»: Integrante de Mundos Opuestos impactó al revelar su trágica historia familiar

En el más reciente capítulo de Mundos Opuestos, una de las participantes reveló una triste anécdota familiar. Se trata de Evelyn Ortiz, quien en conversación con Eyal Meyer, reveló trágicos momentos que vivió en sus primeros años de vida.

La deportista, además, se sinceró sobre el sufrimiento que vivió en su niñez, sin embargo, decidió no entrar en mayor detalle.

Integrante de Mundos Opuestos impactó al revelar su trágica historia familiar

Así, conversando con Eyal Meyer tras su nominación, Evelyn Ortiz contó de entrada: «Mi mamá biológica me regaló de 8 días de nacida. Se suponía que me iba a ir a buscar, pero no lo hizo nunca. Mantengo su apellido, no me lo pude cambiar. Yo quería dejarme el apellido San Juan, de mi papá que falleció cuando tenía 9 años«.

«Recuerdo el velorio de mi papá, a la mañana siguiente muy temprano suena el teléfono y había muerto mi mamá. Mi primera reacción fue la negación, no me dejaban ir a verla al hospital, me pegaban mucho. Recibí mucho maltrato«, agregó la deportista.

En ese momento, Eyal Meyer le prestó atención, pero luego se distrajo hablando con sus compañeros, lo que molestó a Evelyn, que se sinceró con él sobre su pasado.

Luego de la conversación, Evelyn Ortiz evitó seguir con el tema y cerró tajantemente: «Es la primera y última cita con Eyal. Si estuviéramos afuera habría pedido un Uber».

