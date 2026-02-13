«Pifien más fuerte»: Arturo Ruiz-Tagle peleó con el público y realizó vulgares gestos en polémica presentación en Puerto Montt

Créditos: NotisurCL en X

El comediante Arturo Ruiz-Tagle vivió anoche un momento absolutamente peculiar, mientras se presentaba en el Festival Capital de Puerto Montt, para celebrar el aniversario de la comuna.

El humorista se presentó en medio de una noche cargada de grandes artistas nacionales, Leo Rey, Cumbia e’ tu Madre y Sinaka. Sin embargo, su rutina no logró conectar con el público, que perdió la paciencia y comenzó a pifiar.

Arturo Ruiz-Tagle peleó con el público y realizó vulgares gestos en polémica presentación en Puerto Montt

Arturo Ruiz-Tagle apareció vestido de Adán, y propuso una rutina más subida de tono que no logró hacer reír al público. Es más, pronto comenzaron a caer las pifias, lo que el comediante no se tomó bien.

Mientras el público esperaba la presentación del artista del momento, Sinaka, comenzaron a gritarle de todo al humorista.

Y en vez de amedrentarse, al más puro estilo de George Harris, Arturo Ruiz-Tagle se puso a pelear con el público, y gritó: «Fome, pifien más fuerte«. Luego, lanzó una insólita declaración, asegurando que quienes pifiaban su show eran «los comunistas que están atrás«.

En esa misma línea, insistió en que las pifias que caían del público tenían color político: «Aprovecha la lancha y te vas a Cuba. Tanto que hueviaban con el manos cortas y ahora aplauden al manos largas«.

Después, el comediante intentó seguir con la rutina, sin embargo, las pifias fueron más fuertes, y lo hicieron bajarse del escenario. Y justo antes de terminar su presentación, lanzó un polémico comentario: «No al aborto y sí a la vida«.

