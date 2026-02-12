«Todo el mundo la ve como una ridícula…»: Luis Mateucci se descargó sin filtro contra Daniela Aránguiz en El Internado

El más reciente capítulo de El Internado, incluyó una dinámica que hizo encender los ánimos en el encierro. Específicamente, a Luis Mateucci, quien aprovechó el momento para lanzarse sin filtro contra su ex, Daniela Aránguiz.

Esto, ya que el juego que trajo Fernando Godoy al reality, consistía en reaccionar a lo que se está hablando de cada integrante fuera del encierro. En el caso de Mateucci, mostraron un titular de Daniela Aránguiz sobre él.

Luis Mateucci se descargó sin filtro contra Daniela Aránguiz en El Internado

«A Luis no le queda más que ganarse la vida en los realities«, decía la declaración de Daniela Aránguiz en su contra, según consignó La Hora.

Rápidamente, Luis Mateucci respondió con una revelación: «No me sorprende para nada, dijo cada barbaridad. Que no se olvide que ella entró a un reality gratis para recuperarme. El dinero no le falta, ella entró a recuperarme, no a hacer un reality, es de las que dijo que nunca entraría a un reality y ahí estuvo«.

Además, el chico reality aprovechó de tirarle un sutil palo a su ex: «Creo que ya es hora de que me olvide y que sea feliz con lo que tiene porque cuando a mí me mencionan a ella, hablo bien de ella, lo que sí hizo toda la vida fue vivir del marido, pero nada más».

«Y si le dan trabajo en la televisión chilena es porque no tiene filtro y todo el mundo la ve como una ridícula cuando se expresa de las personas, no porque sea la periodista o haya estudiado algo«, remató Luis Mateucci.

