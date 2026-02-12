«Estaba bloqueada…»: Fran Virgilio rompió el silencio y se sinceró sobre su quiebre con Karol Lucero

Fran Virgilio y Karol Lucero fueron una de las parejas más mediáticas del último tiempo, en especial, cuando su vínculo terminó producto de una infidelidad.

Recordemos que Karol Lucero admitió haber tenido un encuentro con la DJ Isi Glock, con quien compartió en la oficina de su antiguo proyecto Like Media. Tras esta polémica, la pareja rompió y cada uno siguió su camino.

Fran Virgilio rompió el silencio y se sinceró sobre su quiebre con Karol Lucero

Sin embargo, el único que habló con los medios fue Karol Lucero, mientras que Fran Virgilio se mantuvo en silencio. Hasta ahora, que fue como invitada al programa Sin Editar de Pamela Díaz.

En conversación con la Fiera, Fran Virgilio confesó por qué se alejó de las redes en aquel momento: «No podía, estaba bloqueada, era rarísimo porque sentía como que estaba acá y no estaba… aparte de que todo fue público… Es terrible«.

En esa misma línea, explicó cómo pudo salir adelante: «Que tanta gente estuviera pendiente de mí, me ayudó un montón. Traté de apagar todo el ruido y enfocarme en mí, e igual agradecer todo lo que pasó porque me va a enseñar un montón».

«Crecí mucho como persona, me siento más madura, falta aún camino por seguir pero el apoyo y confiar en mí ayudó mucho en mantenerme estable», relató Fran Virgilio.

Por otro lado, aseguró que no hay mala onda con Karol Lucero, y que incluso han tenido contacto. «No soy rencorosa ni nada. Duramos 7 años y casados como nueve meses. No hay que casarse«, comentó bromeando.

Por último, Fran Virgilio aclaró que está soltera y que espera seguir así. Además, recalcó la importancia de la ayuda profesional en estos temas: «Si vas a terapia, no caes en relaciones en las que no debes estar«, cerró.

