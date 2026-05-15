Aseguran que reconocido programa de la TV chilena llega a su fin a meses de su estreno: inesperado motivo

Recientemente, se dio a conocer un icónico programa de CHV llegaría a su fin antes de lo esperado.

Se trata ni más ni menos que de «Teatro en Chilevisión», espacio que regresó a la pantalla chica en marzo, pero que sus resultados en términos de rating no habrían sido los esperados.

La noticia la dio a conocer el periodista Michael Roldán y ha dado mucho que hablar, ya que se esperaba que el espacio se mantuviera, al menos hasta agosto.

«Malas noticias porque se acaba ‘Teatro en Chilevisión’. Su temporada estaba pactada hasta agosto de este año y este sábado es su último capítulo», señaló el panelista del espacio «Sígueme» (TV+).

Además, el comunicador dio a conocer que el motivo de la decisión habría sido la sintonía del espacio. «Las razones tienen que ver con los resultados de audiencia que no fueron los esperados», expresó.

Pato Torres estará en el final de Teatro en Chilevisión

Es importante mencionar que para el final del icónico programa, estará presente el emblemático actor Pato Torres, quien fue parte del «Teatro en CHV» en sus tiempos mozos, desde el 2003 al 2014.

De este modo, el actor volverá a realizar uno de sus clásicos papeles clásicos. Se trata ni más ni menos que de Eglantina Morrison del «Jappening con Ja». En tanto, la obra es «Ni un pelo de tonta».

En este sentido, luego de solamente meses, «Teatro en Chilevisión» llegaría a su fin mañana sábado, después de la emisión de CHV Noticias Central.

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