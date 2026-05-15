La lamentable predicción de Latife Soto que se estaría cumpliendo: involucra a querida artista chilena

A mediados del mes pasado, la tarotista Latife Soto lanzó una predicción que generó gran preocupación entre sus seguidores. En concreto, la guía espiritual dio a conocer que dos mujeres enfrentarían cuna compleja situación.

Esto ocurrió en uno de los clásicos lives que realiza en redes sociales junto a José Antonio Neme. Instancia, en la que adelantó lo que podía pasar.

Resulta que luego de revisar sus cartas indicó que «una mujer importante va a sufrir una enfermedad. Una mujer conocida nos va a dar pena, porque nos va a hablar de una enfermedad que se le va a descubrir».

Latife Soto asegura que lamentable predicción se estaría cumpliendo

Y recientemente, la misma guía espiritual compartió una publicación en redes sociales, en la cual aseguró que su vaticinio ya se estaría cumpliendo y la afectada sería Paty Cofre.

Hace algunos días se suspendió un show que la comediante iba a desarrollar junto a Mauricio Flores en Puente Alto «por motivos de salud grave del artista en estos momentos».

Frente a esto, Cecilia Gutiérrez se contactó con Flores para conocer detalles. Frente a esto, el comediante le dio a conocer que Paty Cofre está delicada de salud.

«Me dice que la Paty andaba muy cansada la semana pasada, y justo le había tocado control con el cardiólogo. Se hizo un electro y le salió alterado. Eso la preocupó aún más entonces ahora, en estos momentos, se está realizando más exámenes porque efectivamente no se siente bien», indicó la periodista de farándula.

Y recientemente, Latife Soto recurrió a sus redes redes sociales, para compartir una fotografía de la humorista y agregar: «Oremos por ella, hace dos meses hablé de una persona de espectáculos que estaría enferma, así que nuestra labor es orar por ella. Todos la queremos muchos».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google