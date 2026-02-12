«Primero está el resguardo emocional…»: La drástica decisión de Yamila Reyna tras supuesto quiebre con Américo

Recientemente, Yamila Reyna y Américo se han envuelto en rumores de un polémico quiebre amoroso. Diversas fuentes apuntan que todo comenzó por una discusión post show en el Festival de Oro Verde Empedrado 2026 y que la actriz apareció en un programa de radio sin su anillo de compromiso, evidenciando una posible ruptura.

Mientras que la situación todavía no se aclara por los artistas, continúan con sus compromisos laborales. A excepción de la comediante, que habría tomado una drástica decisión al respecto.

La periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, inició el rumor que terminó destapando otros problemas de la pareja.

La drástica decisión de Yamila

Con la prensa y los programas de farándula que han marcado el ojo público acerca del suceso, Yamila Reyna tomó la inesperada decisión de cancelar sus próximos shows de stand up.

Los motivos se verían envueltos en querer priorizar el estado emocional de Reyna.

La productora general de Femme, Tammy Valenzuela, quien trabaja con la comediante, confirmó la suspensión de los shows de la Región Metropolitana. “Más que ser productores, somos familia, equipo, amigos. Primero está el resguardo emocional de ella, luego lo demás”, comentó en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Las presentaciones canceladas son:

Jueves 12 de febrero: Distrito 04, San Miguel.

Viernes 13 de febrero: Bongo Club, San Bernardo.

Miércoles 18 de febrero: Bar Ruta 78, Puente Alto.

El sincero mensaje del rey de la cumbia tras supuesto quiebre

El cantante compartió una publicación donde la descripción se lleva toda la atención. “Una pausa…otra vez. Respirar…profundo. Reflexionar…sin discriminar. Mirarse…sin filtros”, comenzaba el mensaje.

“El silencio siempre ha sido mi consejero más sabio, en mis aciertos y en mis errores”, agregó.

Entre líneas, se interpreta una breve dedicatoria hacia Yamila Reyna, revelando sus emociones en ese momento. “¿Qué siento ahora? Miedo y tristeza, pero si me lo permito el tiempo me dará exactamente lo que quiero y necesito”.

Finalizó citando a la canción que acompañó con el post, de Gian Marco y Rubén Blades. La letra alude a mirar hacia el interior y aceptar los cambios, que la vida es un aprendizaje.

En febrero del 2025 habíamos visto a la pareja deslumbrar durante la gala del Festival de Viña del Mar. En octubre de ese mismo año se habían comprometido en matrimonio.

