No aguantaron las lágrimas en el panel: Gissella Gallardo se sinceró respecto al cáncer de Mauricio Pinilla en Hay Que Decirlo

La mañana de este miércoles Mauricio Pinilla impactó con una terrible noticia sobre su estado de salud. El exfutbolista nacional padece cáncer de piel, situación que le fue diagnosticada a fines de 2025.

En conversación con «Marca Personal«, de La Metro TV, Pinilla relató: «Les voy a contar también un momento importante de mi vida que estoy viviendo. Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica. Me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel«.

Gissella Gallardo se sinceró respecto al cáncer de Mauricio Pinilla en Hay Que Decirlo

Ese mismo día, en la tarde, su esposa, Gissella Gallardo, apareció como cada día en el panel de Hay Que Decirlo, de Canal 13. Sin embargo, a raíz de la revelación de Pinilla, también decidió hablar al respecto:

«Es un proceso que estamos viviendo como familia desde algún tiempo. No es fácil, pero existe mucho apoyo y contención de parte de nuestro círculo íntimo. Gracias a Dios este tratamiento va bien encaminado, y seguimos confiando en Dios que no va a pasar a mayores«, señaló.

«Mauricio es un hombre súper fuerte, y yo sé que va a salir de esta como ha salido de muchas cosas. Nosotros como familia lo vamos a apoyar siempre», agregó la panelista.

Respecto al momento en el que se enteraron del diagnóstico de Pinilla, Gallardo reveló: «Cuando él recibe el diagnóstico, con miedo lo recibimos, con pena, con rabia… los niños sobre todo, porque para ellos la palabra cáncer significa muerte, por lo de mi papá«.

«Ha sido muy difícil porque estamos hablando de esta etapa de superar las adicciones y ahora viene esta etapa de la enfermedad, entonces ¿cuándo descansa? ¿cuándo descansamos?«, explicó la comunicadora.

En ese momento, ocurrió algo inesperado, y es que tras su testimonio, Willy Sabor, quien estaba a su lado, no pudo contener las lágrimas, y la propia Gissella Gallardo ayudó a limpiárselas.

«Lo increíble es que vienes a trabajar como si nada«, señaló el comediante a su compañera del panel.

