«Te lo dije muchas veces a ti»: Neme sorprendió a Tonka Tomicic con inesperado comentario tras caso de Américo y Yamila Reyna

Mientras en el panel del Mucho Gusto comentaban el mediático caso de la supuesta separación entre Américo y Yamila Reyna, José Antonio Neme lanzó un comentario a su compañera Tonka Tomicic que ciertamente, la descolocó.

La comunicadora mantuvo la compostura, sin embargo, aun así aseguró no estar de acuerdo con el comentario del conductor del espacio.

Este miércoles comenzaron a hablar sobre el polémico caso de Américo y Yamila Reyna. El conductor del espacio, José Antonio Neme, comentó de entrada al respecto:

«Creo que hay que investigar, hay que preguntar cuál fue el contexto. Hay que ser cuidadoso con algo que puede ser más complicado. No tengo la certeza ni represento a nadie, pero creo que puede haber algo serio para una de las partes».

Por su lado, Tonka Tomicic, presente en el espacio, complementó: «Cuando eres tan conocido y sale algo público, hay temor también. Porque es algo que tienes que procesar. Yo creo que hay que esperar y tener reserva«.

Neme sorprendió a Tonka Tomicic con inesperado comentario

Neme no estuvo de acuerdo, e incluso apuntó directamente a su compañera en el estudio: «Yo soy de la idea… tú sabes lo que yo pienso, te lo he dicho en privado y en público. Cuando uno está en una situación compleja tiene que hablar. Creo que el silencio… y te lo dije muchas veces a ti, cuando te tocó tu caso«.

Tras este comentario, Tonka Tomicic se mantuvo firme, y le respondió a Neme: «Tú dices siempre que el que calla otorga, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque a veces no sabes qué hacer ni decir ni en quién confiar. Más aún si está en la palestra de todos los medios».

José Antonio Neme, fiel a su estilo, no se quedó callado. Sin embargo, ahondó en el caso de Américo: «Son muy conocidos, una relación súper mediática, él le canta al amor y al desamor, entonces hay muchos factores que me parece que obligan a las partes a tener que hablar«.

«No es un ruptura común y corriente; cuando ya hablamos de una eventual agresión y una eventual denuncia, el silencio no hace nada más que hacer crecer la bola de nieve. Yo entiendo tu posición Tonka, de procesar, pero acá los mayores de edad tenemos responsabilidades ante la ley«, sentenció Neme.

