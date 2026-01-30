José Antonio Neme deja la grande tras revelar la fecha en que planea retirarse de la televisión

Recientemente, el popular rostro de Mega, José Antonio Neme dio a conocer la fecha en que planea retirarse del mundo de la televisión.

Esto ocurrió en conversación con Julio César Rodríguez en el espacio digital «Por Qué Tenía Que Decirlo».

En esta oportunidad, las reconocida figuras televisivas estaban hablando sobre la próxima versión del Festival de Viña. De este modo, se estuvieron refiriendo a temas como los artistas y la gala.

En este sentido, algunos miembros del equipo del espacio no conocían a Gloria Estefan, lo que dio paso a que comentaran la rapidez con la que pasa el tiempo.

«Vino hace 40 años atrás, ninguno de estos cabros había nacido», expresó Julio César Rodríguez.

Frente a esto, José Antonio Neme le indicó a su colega que «en 40 años vamos a tener 80». A lo que JC respondió: «Yo voy a tener 90, hueón, muerto hace rato».

José Antonio Neme revela la fecha en que se planea retirar de la televisión

En este contexto, Julio César Rodríguez le consultó al rostro de Mega con respecto a la edad en la que piensa dejar de trabajar.

Frete a esto, José Antonio Neme, quien tiene 44 años dio a conocer que una buena edad sería los 54 años. Sin embargo, aseguró que no es algo definitivo y que lo evaliuará en su momento, debido a que solamente vive el día a día.

En tanto, JC Rodríguez, inridó que pensana al similar hace un tiempo. De hecho, señaló que pensaba que a sus 56 años ya estaría retirado. En este sentido, también mencionó que cree que el último contrato que firmó de cinco años sería el último en televisión.

